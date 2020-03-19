SİLİVRİ'DE PREFABRİK EVDE YANGIN - Son Dakika
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SİLİVRİ'DE PREFABRİK EVDE YANGIN

6 saat önce

Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI / İSTANBUL DHASilivri'de tek katlı prefabrik evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

SİLİVRİ'DE PREFABRİK EVDE YANGIN, System.String[]

Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI/ İSTANBUL DHA

Silivri'de tek katlı prefabrik evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kimsenin olmadığı evdeki yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken kafesteki kuş öldü.

Yangın, saat 13.00 sularında Yeni Mahalle 1 Kasım Caddesi'nde bulunan tek katlı prefabrik evde çıktı. Evden dumanların çıktığını gören vatandaşlar, olayı İBB Silivri İtfaiyesi ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü. Söndürme çalışmalarından sonra yapılan inceleme de içeride kimsenin olmadığı anlaşıldı. Prefabrik ev kullanamaz hale geldi. Ayrıca çıkan yangında kafeste bulunan kuşun öldüğü belirlendi.

Görüntü Dökümü:

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-Soğutma çalışmaları

-İtfaiye ekipleri

- Polis ekipleri

-Sağlık ekipleri

-Kuş kafesi detayı

-Genel görüntüler


Silivri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 06:44 Kaynak: DHA

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