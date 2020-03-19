Silivri'de prefabrik evde yangın - Son Dakika
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Silivri'de prefabrik evde yangın

7 saat önce

Silivri'de tek katlı prefabrik evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Silivri'de prefabrik evde yangın, System.String[]
Silivri'de tek katlı prefabrik evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kimsenin olmadığı evdeki yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken kafesteki kuş öldü.

Yangın, saat 13.00 sularında Yeni Mahalle 1 Kasım Caddesi'nde bulunan tek katlı prefabrik evde çıktı. Evden dumanların çıktığını gören vatandaşlar, olayı İBB Silivri İtfaiyesi ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü. Söndürme çalışmalarından sonra yapılan inceleme de içeride kimsenin olmadığı anlaşıldı. Prefabrik ev kullanamaz hale geldi. Ayrıca çıkan yangında kafeste bulunan kuşun öldüğü belirlendi.


- İstanbul
İtfaiye, Silivri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 06:51 Kaynak: DHA

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