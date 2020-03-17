SİLİVRİ'DE PRİZDE UNUTULAN ÜTÜ YANGIN ÇIKARTTI - Son Dakika
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SİLİVRİ'DE PRİZDE UNUTULAN ÜTÜ YANGIN ÇIKARTTI

30 dakika önce

Haber-Görüntü Uğur Samet AVCI / İSTANBUL DHA Silivri'de prizde unutulan ütü yangın çıkarttı.

SİLİVRİ'DE PRİZDE UNUTULAN ÜTÜ YANGIN ÇIKARTTI, System.String[]

Haber-Görüntü Uğur Samet AVCI/ İSTANBUL DHA

Silivri'de prizde unutulan ütü yangın çıkarttı. Yangında ütünün prize takılı olduğu oda kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Yeni Mahalle'de bulunan 14 katlı apartmanın ikinci katında çıktı. Kimsenin bulunmadığı daireden dumanların çıktığını gören apartman sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Sevk edilen itfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü. Yangına prizde unutulan ütünün yol açtığı tespit edilirken, ütünün prizde unutulduğu oda yanarak kullanılamaz hale geldi.

BACA YANGINI

Öte yandan, bu yangının ardından Silivri Alibey Mahallesi'nde yangın çıktı. 5 katlı apartmanın çatısından yoğun dumanların geldiğini fark eden vatandaşlar durumu İtfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri, Merdiven aracılığıyla çatı katına çıktı. Yapılan incelemede çatıda yanma olmadığı ve apartmanın giriş katında bulunan bir iş yerinin bacasının yandığı anlaşıldı. İtfaiye ekipleri ise bacanın bulunduğu alana girerek yangını söndürdü.

Görüntü Dökümü:

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-Her iki yangından görüntüler

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

-Soğutma çalışmaları

-Genel detaylar


Silivri, İtfaiye, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 10:22 Kaynak: DHA
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