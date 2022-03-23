Silivri'de restoran olarak kullanılan iş yeri kül oldu - Son Dakika
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Silivri'de restoran olarak kullanılan iş yeri kül oldu

23.03.2022 08:42

Silivri'de restoran olarak kullanılan iş yeri alev alev yandı.

Silivri'de restoran olarak kullanılan iş yeri alev alev yandı. Yanarak kül haline dönen restoranda maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Yangın 01.00'da Silivri D-100 Karayolu Yeni Mahalle Çizgi Sokak üzerinde bulunan bir restoranda çıktı. Edinilen bilgiye göre uzun süredir kullanılmayan restoranda çıkan yangın esnasında çıkan dumanlar bütün mahalleye sirayet etti.

Restoran alev topuna döndü

Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri de sevk edildi. Olay yerin gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa süre içerisinde söndürdü.

Kullanılmayan iş yerinde büyük hasar oluştu

Kullanım halinde olmayan işletmede büyük çaplı maddi hasar meydana gelirken herhangi bir yaralının olmadığı öğrenildi. Polis ve itfaiye ekipleri tarafından yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

(Yusuf Eker-İHA)

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, D-100 Karayolu, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Silivri'de restoran olarak kullanılan iş yeri kül oldu - Son Dakika


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