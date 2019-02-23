Silivri'de Restoranda Yangın
1 saat önce
Silivri'de balık restoranında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Silivri
'de balık restoranında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Piri Mehmet Paşa
Mahallesi sahil kordon boyunda bulunan balık restoranında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiyenin uzun uğraşları sonucunda söndürüldü. Mutfak ve çatı katının zarar gördüğü yangında hasar oluştu.
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 07:04 Kaynak: AA
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