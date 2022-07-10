SİLİVRİ'DE RÖGAR TAŞTI, ÜÇ DAİREYİ SU BASTI - Son Dakika
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SİLİVRİ'DE RÖGAR TAŞTI, ÜÇ DAİREYİ SU BASTI

10.07.2022 12:07

Silivri'de etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle bazı rögarlar taştı, bir mahallede tadilat aşamasındaki üç daireyi ise su bastı.

Silivri'de etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle bazı rögarlar taştı, bir mahallede tadilat aşamasındaki üç daireyi ise su bastı.

Alibey Mahallesi Şerif Sokak'ta gece saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle rögarların taştığı görüldü. Mimarsinan Mahallesi'nde de özel bir sitede giriş katlarda bulunan tadilat aşamasındaki üç daireyi su bastı. Yine aynı site içerisindeki asansör boşlukları sularla doldu. İtfaiyenin çalışmasıyla daire içerisinde bulunan sular çekildi. Bazı cadde ve yollar göle döndü. Zaman zaman sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SİLİVRİ'DE RÖGAR TAŞTI, ÜÇ DAİREYİ SU BASTI - Son Dakika

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