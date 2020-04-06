Silivri'de Roma dönemine ait olduğu düşünülen lahit bulundu - Son Dakika

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Silivri'de Roma dönemine ait olduğu düşünülen lahit bulundu
6 saat önce
Silivri'de Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen lahit bulundu.
Silivri'de Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen lahit bulundu.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir bina inşaatının yapımı sırasında rastlanan tarihi kalıntılar üzerine İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğüne ve Silivri Belediyesine haber verildi. Müze yetkilileri nezaretinde bölgede kazı çalışması yapıldı.
Çalışmalarda içi boş bir lahit bulundu. Lahit, ilçe belediyesi tarafından korumaya alınırken, bulunan testi parçaları ise incelenmek üzere müzeye götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 04:12 Kaynak: AA
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