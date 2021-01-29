Silivri'de, römorkör ile bağlantısı kopan duba karaya oturdu

SİLİVRİ'de, Şarköy'den Ambarlı Limanına götürülen iskele yapımında kullanılan duba, lodos nedeni ile römorkör ile bağlantısı kopup, karaya oturdu. Dubadaki, 6 mürettebat yapılan çalışmalar sonucunda kıyıya çıkarıldı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Silivri Sahili Kumluk mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Şarköy'den Ambarlı'ya götürülen iskele yapımında kullanılan duba, bağlandığı römorkörden koptu. Lodos nedeni ile bağlantısı kopan duba, Silivri Kumluk mevkiine demirledi. Çapası kopan duba 6 mürettebatıyla karaya oturdu. Yaşananları gören vatandaşlar durumu polis ve jandarma ekiplerine bildirdi. Yaşanan olumsuz hava koşulları nedeni ile kurtarma çalışması yapamayan ekipler, olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerini çağrıldı. Olay yerine kara tahliyesi ve Kurtarma - 2 römorkörü ve Silivri Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi ekipleri geldi. KEGM ekiplerinin yaptıkları çalışma sonucunda duba içindeki 6 mürettebat kıyıya çıkarıldı. Kıyıya çıkarılan 6 kişi, kontrol amaçlı hastaneye sevk edildi.

- İstanbul