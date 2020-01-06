SİLİVRİ'DE SAĞANAK VE FIRTINA ETKİLİ OLUYOR - Son Dakika

Haber-Kamera Uğur Samet AVCI/ İSTANBUL DHA

Silivri'de sabah saatlerinden itibaren yağış ve fırtına etkisini göstermeye başladı.

İlçede etkili olan fırtına nedeniyle vatandaşlar yürümekte zorlandı. Yağış nedeniyle bazı caddeler su birikintilerin oluşurken sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı esnaflar iş yerlerinin önünde ürünlerin ıslanmaması için naylon brandalarla korumaya çalıştı. İlçe'de yağış ve fırtınanın akşam saatlerinde daha da etkili olması bekleniyor.

Görüntü dökümü:

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-Sahilden görüntüler

-Vatandaşlardan görüntüler

-İlçe Merkezinden detaylar

-Trafikten detaylar

-Esnaf

-Genel ve detaylar