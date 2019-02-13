Son Dakika Haberleri: Silivri'de Sağanak ve Lodos - İstanbul

Silivri'de Sağanak ve Lodos - İstanbul

4 saat önce

İstanbul'da etkili olan sağanak ve fırtına, yaşamı olumsuz etkiliyor.

İstanbul'da etkili olan sağanak ve fırtına, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Silivri, Selimpaşa, Çatalca ve Büyükçekmece'de sağanak ve fırtına etkili oluyor.

Vatandaşlara zor onlar yaşatan yağış nedeniyle trafikte zaman zaman aksamalar görülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 07:46 Kaynak: AA

Büyükçekmece, Silivri, İstanbul, Güncel
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