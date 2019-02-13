Silivri'de Sağanak ve Lodos - İstanbul
4 saat önce
İstanbul'da etkili olan sağanak ve fırtına, yaşamı olumsuz etkiliyor.
İstanbul
'da etkili olan sağanak ve fırtına, yaşamı olumsuz etkiliyor. Silivri
, Selimpaşa
, Çatalca
ve Büyükçekmece
'de sağanak ve fırtına etkili oluyor.
Vatandaşlara zor onlar yaşatan yağış nedeniyle trafikte zaman zaman aksamalar görülüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 07:46 Kaynak: AA
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