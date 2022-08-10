Dükkanları su bastı - Son Dakika
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Dükkanları su bastı

10.08.2022 15:28
Dükkanları su bastı

Silivri'de sağanak yağış nedeniyle iş yerlerini su bastı.

Silivri'de sağanak yağış nedeniyle iş yerlerini su bastı. Dükkanındaki su birikintilerini temizlemeye çalışan esnaf, duruma isyan etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul genelinde bugün ve perşembe günleri için sağanak yağış uyarısında bulunmuştu. Beklenen yağış öğlen saatlerinden itibaren etkili oldu. Sağanak yağış nedeniyle kısa sürede bazı cadde ve yollar göle döndü. Birçok iş yerini su basarken, park halindeki araçlar yarıya kadar suya gömüldü. Vatandaşlar dükkan önlerinde suyun çekilmesini beklerken, belediye ekipleri bölgede çalışma başlattı.

"10 YILDAN BERİ SÜREKLİ YAŞADIĞIMIZ SIKINTILAR"

10 yıldır her yağmur yağdığında dükkanını su bastığını belirten esnaf Yaşar Bağdat, "Burası 10 yıldan beri sürekli yaşadığımız sıkıntılar. Her yağmur yağdığında durum böyle. Sürekli ofisimizi su basıyor. Aşağıda otoparkımız var. Araçlar su içinde. Farklı yerlere yazdık. Telefonla da aradık. İSKİ'yi arıyoruz onlar İBB'ye yönlendiriyor. Herkes farklı yerlere yönlendiriyor. Su cam kapalı olmasına rağmen hala içeri akıyor. Duvarlardan su giriyor. Bu içerden değil dışarıdan yapılarak çözüm üretilmeli. Izgaraların da temizlenmesi lazım. Belediyeye söylediğimiz zaman İSKİ'ye yönlendiriyor. Zararımız, artık mobilyaları gördünüz. Kendimizce su pompası aldık. O olmasa bu su seviyesi daha büyük yerlere gelir. 10 yıldır bu pompayı buraya koydum. Onun da gücü yetmiyor fazla. Dolaplarımız, koltuklarımız, ofis mobilyalarımız, televizyonum, sehpalarım, çoğunun altına palet koymama rağmen su seviyesi fazla olduğundan çoğu zarar gördü" diye konuştu.

"40-50 SANTİM SU BASTI"

Sağanak yağış nedeniyle dükkanını 40-50 santim su bastığını söyleyen Ümit Şeran, "Yaklaşık 40-50 santim su bastı. İSKİ burada çalışma yapmıyordu. 5 yıldır bu sorunu yaşıyoruz. Silivri Belediyesi yapacağını söylüyorlar ama bu İSKİ'nin işi. Yağmur, tuvalet giderleri hepsi taşıyor. Bütün rögarlar taşıyor. Ara sokak Silivri Belediyesine bağlıymış sözde. Belediye 'İSKİ'nin işi' diyor. Bu sokakta gördüğünüz bütün esnaflar bu sorunu yaşıyor. Biz bu altyapının parasını millet olarak ödüyoruz. Bu altyapı neden yapılmıyor? Yetkililer neden ilgilenmiyor? Neden bu kadar mağdur ediliyoruz" ifadelerini kullandı.

"DEFALARCA BU DURUM BİLDİRİLDİ"

Defalarca bu sorunun yetkililere bildirildiğini dile getiren Yavuz Çelik, "Yönetimlerin birbirlerini suçlamayı bırakması lazım. 200 metrekare yer burası. Gider belli, bu sorun sürekli yaşanıyor. Daha eski esnaflar var burada, bunlar defalarca bildirmişler bu sorunu. Artık yönetimlerin birbirini suçlaması bir şeyi ifade etmiyor. Gördüğünüz gibi su basmış dükkanımı. Zararımız, bir günlük ciro kaybımız var. Buranın temizlenmesi, dezenfekte edilmesi, yani burada 2-3 gün bir kayıp yaşayacağız" dedi.

(Zehra Baykal - Emre Baba - İHA)

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Dükkanları su bastı - Son Dakika

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