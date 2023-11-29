Silivri'de sağanak yağış sonrası göle dönen sokaklar havadan görüntülendi

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Silivri'de göle dönen sokaklar böyle görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul Silivri'de sağanak yağış sonrası göle dönen caddeler ve sokaklar havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın ardından vatandaşlar zor anlar yaşadı. Silivri Altınorak da şiddetli yağış sonrası caddeler ve sokaklar göle döndü. Vatandaşlar zor anlar yaşarken, bir çok evi su bastı. Araçlar su altında kaldı. Cadde ve yoların göle döndüğü anlar havadan görüntülendi.