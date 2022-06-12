Silivri'de sağanak yağış su baskınlarına neden oldu

Silivri'de sabah saatlerinden başlayan sağanak yağış nedeniyle Yenimahalle'de su baskınları yaşandı. Bazı binaların bodrum katları suyla dolarken, yollar da göle döndü. Bölgeye Silivri Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi ekipleri sevk edildi. Ekipler binaların bodrum katında biriken suları pompa yardımıyla tahliye etti.

İSTANBUL - Silivri'de sabah saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış, bazı bölgelerde su baskınlarına neden oldu. Ekiplerin su tahliye çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

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