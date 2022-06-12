Silivri'de sağanak yağış su baskınlarına neden oldu - Son Dakika
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Silivri'de sağanak yağış su baskınlarına neden oldu

12.06.2022 09:32

Silivri'de sağanak yağış su baskınlarına neden oldu Silivri'de sabah saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış, bazı bölgelerde su baskınlarına neden oldu.

Silivri'de sağanak yağış su baskınlarına neden oldu

İSTANBUL - Silivri'de sabah saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış, bazı bölgelerde su baskınlarına neden oldu. Ekiplerin su tahliye çalışmaları sürüyor.

Silivri'de sabah saatlerinden başlayan sağanak yağış nedeniyle Yenimahalle'de su baskınları yaşandı. Bazı binaların bodrum katları suyla dolarken, yollar da göle döndü. Bölgeye Silivri Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi ekipleri sevk edildi. Ekipler binaların bodrum katında biriken suları pompa yardımıyla tahliye etti.

Yağış nedeniyle yollar da göle döndü. Belediye ekipleri yollarda rögarlar kapaklarını açarak biriken suyu tahliye etmeye çalıştı. Ekiplerin bölgede su tahliye çalışmaları devam ediyor.

Silivri'de sağanak yağış su baskınlarına neden oldu
Silivri'de sağanak yağış su baskınlarına neden oldu
Silivri'de sağanak yağış su baskınlarına neden oldu
Silivri'de sağanak yağış su baskınlarına neden oldu
Silivri'de sağanak yağış su baskınlarına neden oldu
Silivri'de sağanak yağış su baskınlarına neden oldu
Silivri'de sağanak yağış su baskınlarına neden oldu

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Silivri'de sağanak yağış su baskınlarına neden oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Silivri'de sağanak yağış su baskınlarına neden oldu - Son Dakika
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