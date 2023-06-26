Silivri'de Sağanak Yağış Yolları Nehre Döndürdü - Son Dakika
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Silivri'de Sağanak Yağış Yolları Nehre Döndürdü

26.06.2023 20:28

Silivri'de öğleden sonra etkili olan sağanak yağışın ardından yollar adeta nehre döndü. Gümüşyaka Mahallesi'nde bulunan bazı sitelerin yolları ve bahçeleri sular altında kaldı. O anlar cep telefonları ile saniye saniye kaydedildi.

Silivri'de öğleden sonra etkili olan sağanak yağışın ardından yollar adeta nehre döndü. Özellikle Gümüşyaka Mahallesi'nde bulunan bazı sitelerin yolları ve bahçeleri sular altında kaldı. O anlar cep telefonları ile saniye saniye kaydedildi.

İstanbul Valiliği'nin Çatalca, Silivri, Arnavutköy ve Büyükçekmece'ye yaptığı sağanak uyarısının ardından 4 ilçede kuvvetli yağışlar etkili oldu. Silivri'de öğleden sonra etkili olan sağanak yağışın ardından yollar adeta nehre döndü. Bazı sitelerin yolları ve bahçeleri sular altında kaldı.

VALİLİK UYARI YAPMIŞTI

İstanbul Valiliği saat 16.00'ya kadar Avrupa Yakası'nda kuvvetli yağışın beklendiğini duyurmuştu. Uyarıda "Çatalca, Silivri, Arnavutköy ve Büyükçekmece çevrelerinde sağanak yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denilmişti.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Silivri'de Sağanak Yağış Yolları Nehre Döndürdü - Son Dakika
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