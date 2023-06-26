Silivri'de Sağanak Yağış Yolları Nehre Döndürdü

Silivri'de öğleden sonra etkili olan sağanak yağışın ardından yollar adeta nehre döndü. Özellikle Gümüşyaka Mahallesi'nde bulunan bazı sitelerin yolları ve bahçeleri sular altında kaldı. O anlar cep telefonları ile saniye saniye kaydedildi.

İstanbul Valiliği'nin Çatalca, Silivri, Arnavutköy ve Büyükçekmece'ye yaptığı sağanak uyarısının ardından 4 ilçede kuvvetli yağışlar etkili oldu. Silivri'de öğleden sonra etkili olan sağanak yağışın ardından yollar adeta nehre döndü. Bazı sitelerin yolları ve bahçeleri sular altında kaldı.

VALİLİK UYARI YAPMIŞTI

İstanbul Valiliği saat 16.00'ya kadar Avrupa Yakası'nda kuvvetli yağışın beklendiğini duyurmuştu. Uyarıda "Çatalca, Silivri, Arnavutköy ve Büyükçekmece çevrelerinde sağanak yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denilmişti.