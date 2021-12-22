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SİLİVRİ'DE SAHTE İÇKİ ÜRETİLEN ADRESE BASKIN - Son Dakika

SİLİVRİ'DE SAHTE İÇKİ ÜRETİLEN ADRESE BASKIN

22.12.2021 14:51
SİLİVRİ'DE SAHTE İÇKİ ÜRETİLEN ADRESE BASKIN

SİLİVRİ'de sahte içki üretilen adrese yapılan baskında 94 litre kimyasal madde, 15 adet sahte içki alkol ele geçirildi.

SİLİVRİ'de sahte içki üretilen adrese yapılan baskında 94 litre kimyasal madde, 15 adet sahte içki alkol ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, Silivri Piri Mehmet Paşa Mahallesinde G.G. isimli bir kişiye ait adreste sahte içki imalatı yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Polis ekipleri, adrese baskın düzenledi. Adreste yapılan aramalarda 94 litre kimyasal madde, 15 mililitre esans, 1 litre etil alkol ve 15 adet plastik pet şişe içerisinde sahte içki ele geçirildi. G.G., polis ekiplerince yakalanarak ifadesi alınmak üzerine polis merkezine götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü:

------------------------Ele geçirilen kimyasal maddeler-Sahta alkollü içkiler

-Şüphelinin karakoldan çıkarılışı


İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Kimyasal, Polis, Alkol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SİLİVRİ'DE SAHTE İÇKİ ÜRETİLEN ADRESE BASKIN - Son Dakika


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SON DAKİKA: SİLİVRİ'DE SAHTE İÇKİ ÜRETİLEN ADRESE BASKIN - Son Dakika
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