Son Dakika Haberleri: Silivri'de Sahte ve Kaçak İçki Denetimleri

Silivri'de Sahte ve Kaçak İçki Denetimleri

54 dakika önce

Silivri'de sahte ve kaçak içki denetimi yapıldı.

Silivri'de Sahte ve Kaçak İçki Denetimleri, System.String[]
Silivri'de sahte ve kaçak içki denetimi yapıldı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Denetleme Birimi tarafından sahte ve kaçak içkilerin piyasaya sürülmesi ve haksız rekabeti önlemek, tüketicilerin güvenliğini sağlamak amacıyla bazı iş yerleri ve büfelere denetimler yapıldı.

Denetimlerde, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) belgesi ve Maliye Bakanlığının bandrolü olmayan sahte içkiler tespit edildi.

Ayrıca iş yerlerinde halk sağlığını korumak amacıyla hijyen denetimi de gerçekleştirildi.

Silivri İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kemal Benli, açıklamasında, yılbaşı gecesi vatandaşların istenmeyen sağlık sorunlarıyla karşılaşmasını önlemeyi amaçladıklarını belirterek, denetimlere devam edeceklerini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 08:52 Kaynak: AA

Silivri, Güncel
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