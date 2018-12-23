Silivri'de Şantiyede Yangın
2 saat önce
Silivri'de işçilerin kaldığı yatakhanede meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Silivri
'de işçilerin kaldığı yatakhanede meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Mimarsinan
Mahallesi'nde yapımı devam 5 katlı apartman inşaatında, işçilerin kaldığı odada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye Silivri itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın söndürülürken şantiye alanında iki itfaiye aracı çamura saplandı. İtfaiye
erleri küreklerle aracın lastik bölgesindeki çamurları almaya çalıştılar. Çalışmalar yetersiz kalınca olay yerine itfaiyenin kurtarıcı aracı sevk edildi.
Araçlar bulundukları yerden kurtarıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 01:40 Kaynak: AA
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