SİLİVRİ'DE SAPLANTILI AŞIK DEHŞETİ

SİLİVRİ'de Murat Özkazan (20), eski kız arkadaşının babası Ayhan Ergün'ü (46) anaokulu önünde bıçaklayarak öldürdü.

Olay, dün Silivri Yeni Mahalle 1 Kasım Caddesi üzerinde bulunan bir anaokulu önünde meydana geldi. Murat Özkazan, eski kız arkadaşının annesinin çalıştığı anaokulunun önüne gidip beklemeye başladı. Bu sırada Özkazan'ın eski kız arkadaşının babası Ayhan Ergün, eşini almak için anaokulunun önüne geldi. Ergün'ü fark eden Özkazan, otomobile doğru yaklaştı. Kapıyı açan Özkazan, yanında getirdiği ekmek bıçağıyla baba Ayhan Ergün'ü defalarca kez bıçakladı. Ergün, vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanırken Murat Özkazan ise olay yerinden uzaklaştı.

Bir süre sonra otomobilde hareketsiz yatan Ergün'ü fark eden çevredekiler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri bıçaklanan Ergün'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine polis konuyla ilgili araştırma başlattı.

Yapılan incelemelerde Ergün'ün aracına bir kişinin yaklaştığını ve kapıyı açtığını gören polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Şüpheli Murat Özkazan'ın Ergün'ün kızının eski erkek arkadaşı olduğu tespit eden polis, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Özkazan'ın daha önce de psikiyatri tedavisi aldığı öğrenildi.

Bu arada cinayet anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüpheli Özkazan'ın Ergün'ün aracına yürüdüğü, kapıyı açıp içeriye doğru eğildiği daha sonra da aracın yanından uzaklaştığı anlar görüldü.