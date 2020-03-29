Son Dakika › Güncel › Silivri'de şehirlerarası yolculuk edenler sağlık kontrol noktasında denetleniyor - Son Dakika
Silivri'de şehirlerarası yolculuk edenler sağlık kontrol noktasında denetleniyor
7 saat önce
KORONAVİRÜSLE mücadele kapsamında Silivri Kınalı mevkii Tekirdağ İstanbul Yolu'nda sağlık kontrol noktası oluşturuldu.
KORONAVİRÜSLE mücadele kapsamında Silivri Kınalı
mevkii Tekirdağ İstanbul
Yolu'nda sağlık kontrol noktası oluşturuldu. Jandarma
, polis ve sağlık ekiplerinin beklediği kontrol noktalarında, şehirlerarası yolculuk yapan vatandaşların ateşi, sağlıkçılar tarafından kontrol edildi. Polis
ve jandarma hem 65 yaş ve üzeri yolcunun olup olmadığını, hem de araçlardaki oturma düzenini denetledi.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 03:18 Kaynak: DHA
Son Dakika İstanbul Valisi Yerlikaya, kararlara uyan İstanbullulara teşekkür etti İBB, koronavirüs tedbirleri döneminde tıklım tıklım dolu olan otobüs için "Planlanmış bir hareket" dedi Koronavirüsü hiçe sayan bir grup, Büyükçekmece'de parti düzenledi Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 büyükşehirde ticari taksilerin çalışma günlerine sınırlama getirildi