SİLİVRİ'DE ŞEHİRLERARASI YOLCULUK EDENLER SAĞLIK KONTROL NOKTASINDA... - Son Dakika

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SİLİVRİ'DE ŞEHİRLERARASI YOLCULUK EDENLER SAĞLIK KONTROL NOKTASINDA...
6 saat önce
KORONAVİRÜSLE mücadele kapsamında Silivri Kınalı mevkii Tekirdağ İstanbul Yolu'nda sağlık kontrol noktası oluşturuldu.
KORONAVİRÜSLE mücadele kapsamında Silivri Kınalı mevkii Tekirdağ İstanbul Yolu'nda sağlık kontrol noktası oluşturuldu. Jandarma, polis ve sağlık ekiplerinin beklediği kontrol noktalarında, şehirlerarası yolculuk yapan vatandaşların ateşi, sağlıkçılar tarafından kontrol edildi. Polis ve jandarma hem 65 yaş ve üzeri yolcunun olup olmadığını, hem de araçlardaki oturma düzenini denetledi.
- Bozkurtistanbul
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 04:00 Kaynak: DHA
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