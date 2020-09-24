Silivri'de servis minibüsü ve otomobil kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı - Son Dakika

Uğur Samet AVCI/ SİLİVRİ TEM Otoyolu bağlantı yolunda servis minibüsü ve otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, sabah 08.00 sıralarında TEM bağlantı yolunda meydana geldi. İddiaya göre, 34 CHA 580 plakalı otomobil sürücüsü ile 34 LFG 426 plakalı servis minibüsü henüz belirlenemeyen nedenle kafa kafaya çarpıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada 7 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.