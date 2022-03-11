SİLİVRİ'DE SERVİS MİNİBÜSÜYLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI 3 YARALI - Son Dakika

SİLİVRİ'de D-100 Karayolu'nda servis minibüsüyle otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında D-100 Işıklar mevkiinde yaşandı. 34 LCN 252 plakalı servis minibüsü ile 39 ABR 782 plakalı otomobil çarpıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Berat K, ile yolcu Hacı T, ve minibüs şoförü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.