SİLİVRİ'DE LASTİĞİ PATLAYAN HAFRİYAT KAMYONU VİYADÜKTEN DÜŞTÜ - Son Dakika
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SİLİVRİ'DE LASTİĞİ PATLAYAN HAFRİYAT KAMYONU VİYADÜKTEN DÜŞTÜ

01.08.2022 19:15
SİLİVRİ'DE LASTİĞİ PATLAYAN HAFRİYAT KAMYONU VİYADÜKTEN DÜŞTÜ

SİLİVRİ'de seyir halinde lastiği patlayan hafriyat kamyonu viyadükten aşağı düştü.

SİLİVRİ'de seyir halinde lastiği patlayan hafriyat kamyonu viyadükten aşağı düştü. Kazada hafriyat kamyonu şoförü yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında TEM Otoyolu kova deresi viyadüğünde meydana geldi. 34 ZK 6077 plakalı hafriyat kamyonunun lastiği seyir halindeyken patladı. Lastik patlamasından dolayı şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, yaklaşık 20 metre yükseklikteki viyadükten aşağı düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şoför, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. Şoförün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: DHA

TEM Otoyolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SİLİVRİ'DE LASTİĞİ PATLAYAN HAFRİYAT KAMYONU VİYADÜKTEN DÜŞTÜ - Son Dakika

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SON DAKİKA: SİLİVRİ'DE LASTİĞİ PATLAYAN HAFRİYAT KAMYONU VİYADÜKTEN DÜŞTÜ - Son Dakika
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