İSTANBUL-SİLİVRİ'DE SEYİR HALİNDEKİ OTOBÜS ALEV ALEV YANDI - Son Dakika
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İSTANBUL-SİLİVRİ'DE SEYİR HALİNDEKİ OTOBÜS ALEV ALEV YANDI

25.08.2022 21:37
İSTANBUL-SİLİVRİ'DE SEYİR HALİNDEKİ OTOBÜS ALEV ALEV YANDI

SİLİVRİ'de seyir halindeki otobüste yangın çıktı.

– SİLİVRİ'de seyir halindeki otobüste yangın çıktı. Yangından hemen önce yolcuların tahliye edilirken, alev alev yanan otobüs kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Silivri mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki otobüste bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden otobüs şoförü hızlıca yolcuları tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda yangın söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, otobüs kullanılamaz hale geldi. - İstanbul

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Kaynak: DHA

İstanbul, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-SİLİVRİ'DE SEYİR HALİNDEKİ OTOBÜS ALEV ALEV YANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSTANBUL-SİLİVRİ'DE SEYİR HALİNDEKİ OTOBÜS ALEV ALEV YANDI - Son Dakika
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