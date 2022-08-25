Yangın, saat 19.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Silivri mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki otobüste bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden otobüs şoförü hızlıca yolcuları tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda yangın söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, otobüs kullanılamaz hale geldi. - İstanbul

Kaynak: DHA

İstanbul, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İSTANBUL-SİLİVRİ'DE SEYİR HALİNDEKİ OTOBÜS ALEV ALEV YANDI - Son Dakika

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