Son Dakika Haberleri: Silivri'de Şiddetli Rüzgar

Silivri'de Şiddetli Rüzgar

1 saat önce

Silivri'de iki gündür şiddetli rüzgar etkili oluyor.

Silivri'de Şiddetli Rüzgar, System.String[]
Silivri'de iki gündür şiddetli rüzgar etkili oluyor.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle dalga boyu yaklaşık 1 metreyi bulurken barınağa bağlı iki balıkçı teknesinde de hasar oluştu.

Yetkililer, vatandaşları olumsuzluklara karşı uyardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 12:36 Kaynak: AA

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