Silivri'de Şiddetli Rüzgar
1 saat önce
Silivri'de iki gündür şiddetli rüzgar etkili oluyor.
Silivri
'de iki gündür şiddetli rüzgar etkili oluyor.
Kuvvetli rüzgar nedeniyle dalga boyu yaklaşık 1 metreyi bulurken barınağa bağlı iki balıkçı teknesinde de hasar oluştu.
Yetkililer, vatandaşları olumsuzluklara karşı uyardı.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 12:36 Kaynak: AA
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