SİLİVRİ'DE SİLAHLA ÖLDÜRÜLMÜŞ KÖPEĞİNİ GÖREN KADIN SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel SİLİVRİ'DE SİLAHLA ÖLDÜRÜLMÜŞ KÖPEĞİNİ GÖREN KADIN SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ - Son Dakika

SİLİVRİ'DE SİLAHLA ÖLDÜRÜLMÜŞ KÖPEĞİNİ GÖREN KADIN SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

6 saat önce

Silivri sahilinde bir bahçede bağlı halde bulunan köpek silahla vurularak öldürüldü.

SİLİVRİ'DE SİLAHLA ÖLDÜRÜLMÜŞ KÖPEĞİNİ GÖREN KADIN SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ, System.String[]

Silivri sahilinde bir bahçede bağlı halde bulunan köpek silahla vurularak öldürüldü.

Silivri sahilinde dün 22.30 sıralarında bahçede zincirle bağlı köpek silahla ateş edilerek öldürüldü. İddialara göre bir olayı araştırmaya gelen polis memuru bahçeye girdiğinde köpek tarafından ısırıldı. Polis memuru silahını çıkartarak köpeğe ateş etti. Yaralı polis memuru arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı. Köpeğinin öldüğünü gören sahibi ise sinir krizi geçirdi.

Merkezi Silivri'de bulunan Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği (HAYKURDER) ve Silivri Hayvan Hakları Derneği'nin (SİHAYDER) yöneticileri ve avukatları da suç duyurusunda bulunuldu. Avukatı Yalçın Çakır emniyet çıkışında yaptığı açıklamada, "saat 22.30 civarında Silivri'de görevli olan bir polis memurunun özel bir mülke girmek suretiyle görevini kötüye kullanarak yine sahipli ve zincirle bağlı bir canımızı öldürmesinden dolayı derneklerimiz ve Silivri'deki hayvanseverler adına şikayetimizi yaptık. Bunun tüm Türkiye'de bilinmesini istiyoruz. Haklarına yönelik saldırılara karşı burada olduğumuzun, takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz" dedi.

Görüntü dökümü:

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-Olay yeri

-Köpeğin görüntüsü

-Kadının sinir krizi geçirmesi

-Köpeğin belediye ekiplerince alınması

-Avukatın açıklaması

-Genel ve detaylar


- İstanbul
Silivri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 11:53 Kaynak: DHA
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