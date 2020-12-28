Silivri'de silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Yaralılardan biri hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Yeni Mahalle'de oturan kadınlarla bir erkek arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Silahın da kullanıldığı kavgada, 3 kadın yaralandı.

Silivri'de meydana gelen silahlı kavgada, bir kadın hayatını kaybederken, 2 kadın yaralandı.

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