SİLİVRİ'DE SİLAHLI KAVGA - Son Dakika
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SİLİVRİ'DE SİLAHLI KAVGA

6 saat önce

Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI Silivri'de silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

SİLİVRİ'DE SİLAHLI KAVGA, System.String[]

Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI Silivri'de silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Piri Mehmet Paşa Mahallesi Atatürk Meydanı'nda meydana geldi. İddialara göre iki kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Kavga edenlerden biri silahla, kavga ettiği kişiye 3 el ateş etti. Ateş eden şüpheli olay yerinden kaçtı. Ayaklarından yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde şerit çekerek inceleme yapan polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yeri polis ekiplerinin çalışması

-Detaylar


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Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 07:53 Kaynak: DHA
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