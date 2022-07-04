SİLİVRİ'DE SİLAHLI KAVGA: 4'Ü AĞIR, 9 YARALI - Son Dakika
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SİLİVRİ'DE SİLAHLI KAVGA: 4'Ü AĞIR, 9 YARALI

04.07.2022 03:31
SİLİVRİ'DE SİLAHLI KAVGA: 4'Ü AĞIR, 9 YARALI

SİLİVRİ'de çıkan silahlı kavgada 4'ü ağır, 9 kişi yaralandı.

SİLİVRİ'de çıkan silahlı kavgada 4'ü ağır, 9 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Fatih Mahallesi Hastane Caddesi'nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, 2 aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra silahlı kavgaya dönüştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, asayiş ve cevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kavganın çıktığı bölgede ve Silivri Devlet Hastanesi'nde çevik kuvvet ekipleri güvenlik önlemi aldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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Kaynak: DHA

Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SİLİVRİ'DE SİLAHLI KAVGA: 4'Ü AĞIR, 9 YARALI - Son Dakika

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