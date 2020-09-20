Silivri'de silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Silivri'de silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle'de bir kafede oturan Mehmet K. ve Ecem Ç., Ecem Ç'nin eşi Metehan Ç'nin silahlı saldırısına uğradı. Yaralanan Ecem Ç ve Mehmet K. olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Boşanma aşamasında oldukları öğrenilen çiftin Metehan Ç., olay sonrası emniyete giderek teslim oldu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.