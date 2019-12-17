SİLİVRİ'DE SİS ETKİLİ OLUYOR - Son Dakika
Son Dakika Güncel SİLİVRİ'DE SİS ETKİLİ OLUYOR - Son Dakika

SİLİVRİ'DE SİS ETKİLİ OLUYOR

6 saat önce

SİLİVRİ'de dün sabah etkili olmaya başlayan sis, gece saatlerinde yoğunluğunu arttırdı.

SİLİVRİ'DE SİS ETKİLİ OLUYOR, System.String[]

Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI/ İSTANBUL DHA - SİLİVRİ'de dün sabah etkili olmaya başlayan sis, gece saatlerinde yoğunluğunu arttırdı. İlçe Merkezinde yoğun sis nedeniyle binalar ve araçlar neredeyse görünmez hale geldi. Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü D100 Karayolu'nda seyreden araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Bölgede yoğun sis etkisini sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------------------

- Silivri sahilinden görüntüler

-İlçe Merkezinden görüntüler

-Binalardan görüntüler

-D100 Karayolu'ndan detaylar


Silivri, Sabah, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 02:17 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da yoğun sisten dolayı Boğaz, transit gemi geçişlerine kapatıldı
Beşiktaş, transfer görüşmesini açıkladı Fransa'daki genel grevde hükümete 1 hafta süre verildi Otopsi odasında bir kadının cesedine istismar uygulayan görevliyi polis bastı

Son Dakika Haberleri
08:56 Kocaeli tarihi binada yangın korkuttu - Son Dakika
08:55 Eğlence mekanı sahibi ve arkadaşı kurşun yağmuruna tutuldu - Son Dakika
08:55 Yurtta hava durumu - Son Dakika
08:51 Erkenek suyu ihalesi yapılıyor - Son Dakika
08:50 Akçadağ'dan Erdoğan'ın "Kürecik" açıklamasına destek - Son Dakika
23:39 Çamaşır astığı sırada balkondan düşen genç kız öldü - Son Dakika
23:00 Kütahya'nın Simav ilçesinde deprem meydana geldi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 08:58:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: SİLİVRİ'DE SİS ETKİLİ OLUYOR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]