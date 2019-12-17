Silivri'de sis etkili oluyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Silivri'de sis etkili oluyor - Son Dakika

Silivri'de sis etkili oluyor

6 saat önce

SİLİVRİ'de dün sabah etkili olmaya başlayan sis, gece saatlerinde yoğunluğunu arttırdı.

Silivri'de sis etkili oluyor, System.String[]

SİLİVRİ'de dün sabah etkili olmaya başlayan sis, gece saatlerinde yoğunluğunu arttırdı. İlçe Merkezinde yoğun sis nedeniyle binalar ve araçlar neredeyse görünmez hale geldi. Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü D100 Karayolu'nda seyreden araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Bölgede yoğun sis etkisini sürdürüyor.


Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 02:27 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Far hırsızları araç sahiplerinin korkulu rüyası oldu
Tarladan ürün aldı, parasını sulama borusuna sıkıştırıp gitti İstanbul'da yoğun sisten dolayı Boğaz, transit gemi geçişlerine kapatıldı Otopsi odasında bir kadının cesedine istismar uygulayan görevliyi polis bastı

Son Dakika Haberleri
08:56 Kocaeli tarihi binada yangın korkuttu - Son Dakika
08:55 Eğlence mekanı sahibi ve arkadaşı kurşun yağmuruna tutuldu - Son Dakika
08:55 Yurtta hava durumu - Son Dakika
08:51 Erkenek suyu ihalesi yapılıyor - Son Dakika
08:50 Akçadağ'dan Erdoğan'ın "Kürecik" açıklamasına destek - Son Dakika
23:39 Çamaşır astığı sırada balkondan düşen genç kız öldü - Son Dakika
23:00 Kütahya'nın Simav ilçesinde deprem meydana geldi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 08:58:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Silivri'de sis etkili oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]