Silivri'de sis etkili oluyor - Son Dakika

Silivri'de sis etkili oluyor
6 saat önce
SİLİVRİ'de dün sabah etkili olmaya başlayan sis, gece saatlerinde yoğunluğunu arttırdı.
Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 02:38 Kaynak: DHA
SİLİVRİ'de dün sabah etkili olmaya başlayan sis, gece saatlerinde yoğunluğunu arttırdı. İlçe Merkezinde yoğun sis nedeniyle binalar ve araçlar neredeyse görünmez hale geldi. Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü D100 Karayolu'nda seyreden araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Bölgede yoğun sis etkisini sürdürüyor.
Son Dakika Far hırsızları araç sahiplerinin korkulu rüyası oldu Tarladan ürün aldı, parasını sulama borusuna sıkıştırıp gitti İstanbul'da yoğun sisten dolayı Boğaz, transit gemi geçişlerine kapatıldı Otopsi odasında bir kadının cesedine istismar uygulayan görevliyi polis bastı