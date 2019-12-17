Silivri'de sis etkili oluyor - Son Dakika
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Silivri'de sis etkili oluyor

6 saat önce

SİLİVRİ'de dün sabah etkili olmaya başlayan sis, gece saatlerinde yoğunluğunu arttırdı.

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SİLİVRİ'de dün sabah etkili olmaya başlayan sis, gece saatlerinde yoğunluğunu arttırdı. İlçe Merkezinde yoğun sis nedeniyle binalar ve araçlar neredeyse görünmez hale geldi. Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü D100 Karayolu'nda seyreden araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Bölgede yoğun sis etkisini sürdürüyor.


Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 09:35 Kaynak: DHA
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