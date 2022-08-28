(Ek bilgi ve fotoğraf) SİLİVRİ'DE İNŞAATIN 6. KATINDAN DÜŞEN 15 YAŞINDAKİ ALİ ÖLDÜ - Son Dakika
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(Ek bilgi ve fotoğraf) SİLİVRİ'DE İNŞAATIN 6. KATINDAN DÜŞEN 15 YAŞINDAKİ ALİ ÖLDÜ

28.08.2022 13:58
(Ek bilgi ve fotoğraf) SİLİVRİ'DE İNŞAATIN 6. KATINDAN DÜŞEN 15 YAŞINDAKİ ALİ ÖLDÜ

SİLİVRİ'de sitenin inşaatında çalıştığı iddia edilen 15 yaşındaki Ali Koç 6. kattan düşerek hayatını kaybetti.

SİLİVRİ'de sitenin inşaatında çalıştığı iddia edilen 15 yaşındaki Ali Koç 6. kattan düşerek hayatını kaybetti.

Olay, dün sabah saat 08.00 sıralarında Yeni Mahalle Varnalı Caddesi'nde bulunan inşaatta meydana geldi. İnşaatta çalıştığı iddia edilen 15 yaşındaki Ali Koç henüz belirlenemeyen nedenle 6. kattan aşağı düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Ali Koç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ceset, otopsi için Adli Tıp Kurum'una götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından memleketi Van'a gönderileceği öğrenildi. Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından mühendis Mustafa A., 18 yaşından küçük çocuğu çalıştırmaktan dolayı gözaltına aldı. Mustafa A. emniyetteki işlemlerinin ardından Silivri Adliyesi'ne sevk edildi. Öte yandan inşaat firmasının sorumluları ile belediye görevlilerinin de aralarında bulunduğu bazı kişilerin Silivri Emniyet Müdürlüğü'nde ifadelerine başvurulduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Silivri'de inşaatta çalışan 15 yaşındaki çocuk 6. kattan düşerek yaşamını yitirdi Silivri'de inşaatta çalışan 15 yaşındaki çocuk 6. kattan düşerek yaşamını yitirdi SULTANGAZİ'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 18 GÖZALTI SULTANGAZİ'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 18 GÖZALTI
Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Yeni Mahalle, Silivri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel (Ek bilgi ve fotoğraf) SİLİVRİ'DE İNŞAATIN 6. KATINDAN DÜŞEN 15 YAŞINDAKİ ALİ ÖLDÜ - Son Dakika

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SON DAKİKA: (Ek bilgi ve fotoğraf) SİLİVRİ'DE İNŞAATIN 6. KATINDAN DÜŞEN 15 YAŞINDAKİ ALİ ÖLDÜ - Son Dakika
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