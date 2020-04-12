Silivri'de sokağa çıkamayanlar için hizmetler devam ediyor - Son Dakika
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Silivri'de sokağa çıkamayanlar için hizmetler devam ediyor

7 saat önce

Silivri Belediyesi, İçişleri Bakanlığı tarafından ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından harekete geçti.

Silivri'de sokağa çıkamayanlar için hizmetler devam ediyor, System.String[]

Silivri Belediyesi, İçişleri Bakanlığı tarafından ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından harekete geçti. Yasak nedeniyle ilçede evlerinden çıkamayan vatandaşların acil ihtiyaçlarına Silivri Belediyesi yardımcı oldu.

Silivri Belediyesi, Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeni ile İçişleri Bakanlığı tarafından Cuma gecesi 00.00'dan itibaren 2 gün boyunca ilan edilen sokağa çıkma yasağı için harekete geçti. Silivri'de yaşayan vatandaşların yasak nedeniyle evlerinde mağdur olmamaları için belediye personellerinden oluşan ekipler görevlendirilerek, iletişim merkezine gelen talepler vatandaşların evlerine ulaştırıldı. Bunun yanı sıra belediyenin rutin hizmetlerinin de aksatılmadan devam ettiği belirtildi.

FIRINCILARDAN EKMEK MESAİSİ

Silivri Belediyesi ve Silivri Fırıncılar Derneği koordinasyonunda tüm mahalleleri kapsayacak şekilde ekmek dağıtımı gerçekleştirildi. İlçedeki fırıncılar gezici araçlar ile mahallelerde ekmek satışı yaparken, belediye ekipleri de sosyal mesafe ile hijyen kuralları hususunda kontrol sağladı.

SOKAK HAYVANLARI UNUTULMADI

Silivri Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarının karşılanması için de çalışma başlattı. Merkez mahallelerin yanı sıra köyler ve ormanlık alanlarda uygun noktalara mama ve çeşitli gıdalardan oluşan yemekler bırakıldı. Ekiplerin, belirli aralıklarla kontrollerini sağlamaya devam ettiği hatırlatıldı.

BELEDİYE ÇALIŞMALARI KESİNTİSİZ DEVAM ETTİ

Silivri Belediyesi'nin günlük çalışmalarının yasağın ilk gününde kesintiye uğramadan sürdürüldüğü duyuruldu. Tüm ekipler eş zamanlı çalışmalarını devam ettirirken, çevre temizliği, çevre düzenlemeleri, dezenfekte işlemleri, bakım onarım çalışmaları, Tarımsal Üretim ve Araştırma Merkezi'ndeki faaliyetlerin aralıksız gerçekleştirildiği belirtildi. Temizlik İşleri Müdürlüğü, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Bilgi İşlem Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan hizmetler devam ediyor.

BAŞKAN YILMAZ: "7/24 ÇALIŞMA HALİNDEYİZ"

Sokağa çıkma yasağı ile ilgili belediye çalışmaları hakkında bilgi veren ve "Silivrili hemşerilerimizin mağdur olmamaları için tüm birimlerimizle görevimizin başındayız" diyen Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz şunları söyledi: "Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle devletimiz tüm kademeleri ile büyük bir mücadele veriyor. Bu kapsamda salgının yayılma hızını düşürmek ve kontrol altına almak amacıyla 30 Büyükşehir ve Zonguldak ilimizde 2 gün boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağın ilanı ile birlikte Silivri Belediyesi olarak tüm birimlerimizi hemşerilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için hemen harekete geçirdik. Özellikle hayati ve acil ihtiyaçlar başta olmak üzere vatandaşlarımızın ihtiyaç konusu taleplerini karşılamak adına iletişim merkezimizi ve ulaştırma ekibimizi kuvvetlendirdik. Çağrı merkezimize gelen tüm taleplere hızlıca karşılık vererek dağıtım ekiplerimizle evlere hizmet veriyoruz. Tüm hemşerilerimizin içi rahat olsun Silivri Belediyesi olarak her zaman yanlarındayız"

"RUTİN HİZMETLERİMİZDE HİÇBİR AKSAMA YOK"

Belediyenin rutin hizmetlerinin aksatılmadan devam ettiğini ifade eden Başkan Yılmaz, "Vatandaşlarımızın taleplerini yerine getirirken, ilçe genelinde yürüttüğümüz hizmetlerimizde hiçbir aksama olmadan devam ediyor. Sokak hayvanlarımızın aç kalmamaları için mama odak noktaları ve birçok yere düzenli olarak su ve mama bırakılıyor. Veteriner İşlerimiz, Fen İşlerimiz, Temizlik İşlerimiz, Bilgi İşlem ve Park Bahçeler Müdürlüğümüz rutin görevlerini yerine getiriyor. Engelli ve Yaşlı Koordinasyon Merkezimiz hasta nakilleri ve diğer sorumluluklarını devam ettiriyor. Zabıta amirliğimiz ve diğer tüm birimlerimiz görevinin başında. Silivri'de yaşayan vatandaşlarımız için 7/24 görevimizin başındayız. Alınan yasak kararı hepimizin sağlığını korumak ve bu salgının önüne geçmek için. Sizlerden ricamız paniğe mahal vermeden, sükünet içerisinde yasal uyarılara ve önleyici kurallara uyalım. Evlerimizden çıkmamaya özen gösterelim" diye konuştu.


İçişleri Bakanlığı, Silivri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 12:07 Kaynak: DHA

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