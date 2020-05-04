SİLİVRİ'DE SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI SONRASINDA YOĞUNLUK - Son Dakika

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SİLİVRİ'DE SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI SONRASINDA YOĞUNLUK
6 saat önce
Silivri'de koronavirüsle mücadele kapsamında alınan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında ilçe merkezinde banka, PTT ve pazarda yoğunluk yaşandı.
Silivri'de koronavirüsle mücadele kapsamında alınan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında ilçe merkezinde banka, PTT ve pazarda yoğunluk yaşandı.
Silivri'de koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında hafta sonu itibariyle başlayan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında yoğunluk yaşandı. Resmi dairlerde işlem yaptırmak isteyenlerle banka ve marketlerde alışveriş yapanlar uzun kuyruk oluşturdu. Bazı banka kuyruklarında sosyal mesafenin korunmadığı görüldü. Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise vatandaşları sosyal mesafeleri korumaları yönünde sık sık uyarılarda bulundu. İlçe merkezinde kurulan pazar alanında ise vatandaşlar maske taksa da sosyal mesafe kurallarına uymadı.
Haber Yayın Tarihi: 04.05.2020 05:09 Kaynak: DHA
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