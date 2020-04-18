SİLİVRİ'DE SOKAK SOKAK DOLAŞIP EKMEK SATTILAR - Son Dakika

Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI/ SİLİVRİ'de sokağa çıkma yasağı nedeniyle bazı fırıncılar araçlarıyla sokakları dolaşarak ekmek sattı.

Hafta sonu için alınan sokağa çıkma yasağının ardından Silivri'de bazı fırıncılar araçlarına yükledikleri ekmekleri sokak sokak dolaşarak sattı. Öte yandan zabıta ekipleri fırınlara yönelik denetim yaptı. Cemal İçen isimli fırıncı, "Silivri'de fırın işletmeciliği yapıyorum. Bugün fırınlarımızda çıkardığımız ekmek satışları düşük seviyede seyrediyor. İnşallah bugün ekmeğimizi satabileceğiz" dedi. Silivri'de ayrıca sokağa çıkma yasağına rağmen bazı vatandaşların dışarıda dolaştığı görüldü.