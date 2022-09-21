SİLİVRİ'DE SU BORUSU PATLADI, EVLERİ SU BASTI - Son Dakika
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SİLİVRİ'DE SU BORUSU PATLADI, EVLERİ SU BASTI

21.09.2022 23:25

SİLİVRİ'de, isale hattı borusunun patlamasıyla sokak üzerindeki birçok evi su bastı.

SİLİVRİ'de, isale hattı borusunun patlamasıyla sokak üzerindeki birçok evi su bastı. Ekiplerin çalışmasıyla su tahliye edildi.

İddiaya göre, Silivri Yeni Mahalle Karanfil Sokak'ta İSKİ'ye ait isale boru hattı patladı. Sokak üzerinde bulunan birçok evi su bastı. Evlerini su basan mahalle sakinlerinin bildirilmesiyle bölgeye İSKİ ve Silivri Belediyesi ekipleri sevk edildi. Bölgeyi besleyen ana su hattını kapatan İSKİ ekiplerinin çalışmasıyla su tahliye edildi.

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Kaynak: DHA

İSKİ, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SİLİVRİ'DE SU BORUSU PATLADI, EVLERİ SU BASTI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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