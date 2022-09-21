SİLİVRİ'de, isale hattı borusunun patlamasıyla sokak üzerindeki birçok evi su bastı. Ekiplerin çalışmasıyla su tahliye edildi.
İddiaya göre, Silivri Yeni Mahalle Karanfil Sokak'ta İSKİ'ye ait isale boru hattı patladı. Sokak üzerinde bulunan birçok evi su bastı. Evlerini su basan mahalle sakinlerinin bildirilmesiyle bölgeye İSKİ ve Silivri Belediyesi ekipleri sevk edildi. Bölgeyi besleyen ana su hattını kapatan İSKİ ekiplerinin çalışmasıyla su tahliye edildi.
Son Dakika › Güncel › SİLİVRİ'DE SU BORUSU PATLADI, EVLERİ SU BASTI - Son Dakika