Son Dakika Haberleri: Silivri'de su kuyusuna düşen danayı İtfaiye kurtardı
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Silivri'de su kuyusuna düşen danayı İtfaiye kurtardı

1 saat önce

Silivri'de bir dana, 30 metrelik su kuyusuna düştü.

Silivri'de su kuyusuna düşen danayı İtfaiye kurtardı, System.String[]
Silivri'de bir dana, 30 metrelik su kuyusuna düştü. Kuyuya düşen dana itfaiye ekiplerini yaklaşık 2.5 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre olay Alipaşa Mahallesinde bulunan boş arazide meydana geldi. Yeşillikte otlayan dana, yaklaşık 20 metrelik su kuyusuna düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Silivri ve Selimpaşa itfaiye ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından itfaiye ekipleri su kuyusuna inerek danayı kurtarma çalışmalarına başladı. Vücuduna halat bağlanan dana, yaklaşık 2.5 saatlik çalışma sonucu kuyudan çıkartılarak sahibine teslime dildi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 10:48 Kaynak: İHA
İtfaiye, Silivri, 3. Sayfa
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