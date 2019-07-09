Silivri'de su kuyusuna düşen danayı İtfaiye kurtardı
1 saat önce
Silivri'de su kuyusuna düşen danayı İtfaiye kurtardıİSTANBUL - Silivri'de bir dana, 30 metrelik su kuyusuna düştü.
Silivri
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 03:14 Kaynak: İHA
'de su kuyusuna düşen danayı İtfaiye
kurtardı
İSTANBUL - Silivri'de bir dana, 30 metrelik su kuyusuna düştü. Kuyuya düşen dana itfaiye ekiplerini yaklaşık 2.5 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.
Edinilen bilgilere göre olay Alipaşa Mahallesinde bulunan boş arazide meydana geldi. Yeşillikte otlayan dana, yaklaşık 20 metrelik su kuyusuna düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Silivri ve Selimpaşa
itfaiye ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından itfaiye ekipleri su kuyusuna inerek danayı kurtarma çalışmalarına başladı. Vücuduna halat bağlanan dana, yaklaşık 2.5 saatlik çalışma sonucu kuyudan çıkartılarak sahibine teslime dildi.
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