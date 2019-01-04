Son Dakika Haberleri: Silivri'de Su Motoru Hırsızları Kameralara Yakalandı

Silivri'de Su Motoru Hırsızları Kameralara Yakalandı

59 dakika önce

İstanbul Silivri'de iki şahsın bir evin bahçesinde su motoru çalma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Silivri'de Su Motoru Hırsızları Kameralara Yakalandı, System.String[]
İstanbul Silivri'de iki şahsın bir evin bahçesinde su motoru çalma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Fenerköy Mahallesi'ne çöp toplama bahanesiyle gelen biri kadın 2 kişi, Demirşah Dinler'e ait evin bahçesinde bulunan su motorunun dinamo ve aparatlarını çaldı. Çaldıkları su motoru aparatlarını yanlarındaki çek çeke yükleyen şüpheliler olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlık anları ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Mahalle muhtarı Muharrem Eren de sosyal medya hesabından mahalle sakinlerine, "Köyümüze çöp toplamaya gelen kişiler hırsızlık yapıyor. Bu kişileri gördüğünüzde lütfen jandarma ve muhtarlığa haber verin" şeklinde uyarıda bulundu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 08:42 Kaynak: İHA

İstanbul, Silivri, 3. Sayfa
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