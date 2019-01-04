Silivri'de Su Motoru Hırsızları Kameralara Yakalandı
32 dakika önce
Silivri'de su motoru hırsızları kameralara yakalandıİSTANBUL - Silivri'nin Fenerköy mahallesinde çöp toplama bahanesiyle sokak sokak dolaşan iki şahıs açık bulduğu bir evin kapısından girerek su motoru çaldı.
Silivri
'de su motoru hırsızları kameralara yakalandı
İSTANBUL - Silivri'nin Fenerköy mahallesinde çöp toplama bahanesiyle sokak sokak dolaşan iki şahıs açık bulduğu bir evin kapısından girerek su motoru çaldı. Hırsızlık anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Silivri'nin Fenerköy Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahalleye çöp toplama bahanesiyle gelen biri kadın iki kişi Demirşah Dinler'e ait evin bahçesinde bulunan su motorunun dinamo ve aparatlarını çaldı. Çaldıkları su motoru aparatlarını yanlarındaki çek çeke yükleyen şüpheliler olay yerinden uzaklaştı.
Hırsızlık anları ise saniye saniye kameralara yansıdı.
Mahalle muhtarı Muharrem Eren
de sosyal medya hesabından mahalle sakinlerine "Köyümüze çöp toplamaya gelen kişiler hırsızlık yapıyor. Bu kişileri gördüğünüzde lütfen Jandarma
ve Muhtarlığa haber verin" şeklinde uyarıda bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 09:06 Kaynak: İHA
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