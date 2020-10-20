SİLİVRİ'DE SÜNGER FABRİKASINDA YANGIN - Son Dakika

Silivri'de sanayi sitesinde bulunan 3 katlı sünger fabrikasında çıkan yangın 2 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Yangın nedeniyle fabrikada hasar oluştu.

Silivri'de Ortaköy Sanayi Sitesi'nde bulunan 3 katlı sünger fabrikasının en üst katında saat 13.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. En üst katta çıkan yangın kısa sürede çatıya sıçradı. Fabrikadan çıkan alevleri görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken jandarma ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Dumandan etkilenen 4 kişinin ambulanslarla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Yangın ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından tamamen söndürüldü. Yangın nedeniyle fabrikada hasar oluştu.

Fabrika çalışanı olduğu öğrenilen bir işçi, "Panik yaşanmadan çıktık. Dışarıya doğru kaçtık hemen. Hafif şekilde dumandan etkilenenler oldu." diye konuştu.

- İstanbul