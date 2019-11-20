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Silivri'de şüpheli ölüm... Park halindeki araçta ölü bulundu

6 saat önce

Silivri'de şüpheli ölüm... Park halindeki araçta ölü bulunduİSTANBUL - Silivri'de bir genç park halindeki araç içerisinde ölü bulundu.

Silivri'de şüpheli ölüm... Park halindeki araçta ölü bulundu

İSTANBUL - Silivri'de bir genç park halindeki araç içerisinde ölü bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Edinilen bilgilere göre olay, Parkköy mevkiinde meydana geldi. Park halindeki 06 JUE 50 plakalı araç içerisinde bir kişinin hareketsiz yattığını fark eden vatandaşlar durumu 112 acil sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen acil sağlık ekipleri yaptıkları incelemede şahsın öldüğünü tespit etti. Olay yeri inceleme ekipleri, araç içinde ve dışında nöbetçi savcı nezaretinde titiz bir çalışma yaptı. Polis ekipleri şahsın kimliğinin H.D. olduğu belirledi.

30'lu yaşlarda olduğu öğrenilen genç adamın cansız bedeni ölüm sebebinin tespiti için morga kaldırılırken olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Silivri'de şüpheli ölüm... Park halindeki araçta ölü bulundu

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 12:55 Kaynak: İHA
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