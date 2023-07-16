Silivri'de Suriyeli 3 kardeş sulama göletinde kayboldu - Son Dakika
Üye Girişi

Silivri'de Suriyeli 3 kardeş sulama göletinde kayboldu

16.07.2023 20:40

Silivri'de serinlemek için girdikleri sulama göletinde kaybolan Suriyeli 3 kardeşin cesedine ulaşıldı. Baba ve çevredekilerin çabasıyla sudan çıkarılan çocuklardan biri hastanede kurtarılamadı. İtfaiye dalgıçlarının aramaları sonucu diğer iki kardeşin de cansız bedenleri bulundu. Anne ve baba ise çocuklarının ölümü karşısında gözyaşlarına boğuldu.

Silivri'de sulama göletine giren Suriyeli 3 çocuk boğularak can verdi. Sudan çıkarılan çocuklarının cansız bedenlerine sarılan anne ile baba uzun süre gözyaşı döktü.

Silivri'de Suriyeli 3 Kardeşin Kaybolduğu Gölette Cesedine Ulaşıldı

GÖLETTE ÇIRPINMAYA BAŞLADILAR

Olay, Değirmenköy'de bulunan gölette saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre ailesiyle birlikte göletin kenarına gelen ve Suriyeli oldukları öğrenilen 3 kardeş serinlemek amacıyla gölete girdi. Çocukların suda batıp çıktığını gören baba, çocuklardan birini sudan çıkardı.

CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı. Diğer iki çocuk ise suyunu içinde gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan arama çalışmaları sırasında kaybolan 2 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Silivri'de Suriyeli 3 Kardeşin Kaybolduğu Gölette Cesedine Ulaşıldı

ÇOCUKLARINA SARILIP AĞLADILAR

Babası tarafından sudan çıkarılan ve ambulansla hastaneye kaldırılan çocuk da yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Durumu gören anne ve baba gözyaşları içinde çocuklarının cansız bedenine sarıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Bağcılar'da Mide Küçültme Ameliyatı Sonrası Genç Kız Hayatını Kaybetti Bağcılar'da Mide Küçültme Ameliyatı Sonrası Genç Kız Hayatını Kaybetti

Baba, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Silivri'de Suriyeli 3 kardeş sulama göletinde kayboldu - Son Dakika


Son Dakika
20:09 Silivri'de Suriyeli 3 kardeş sulama göletinde kayboldu
20:06 Silivri'de serinlemek için sulama göletine Suriyeli 3 kardeş boğularak hayatını kaybetti
19:48 Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ÖTV zammına tepki gösterdi
19:44 Akaryakıta gelen ÖTV zammına Destici'nin ardından Erbakan da tepki gösterdi: Artık kabul edilemez noktaya geldi
19:27 Kılıçdaroğlu: Akaryakıtta zam sürekli gelecek
19:24 ÖTV'ye gelen zam sonrası Kılıçdaroğlu soluğu taksicilerin yanında aldı: Ben adım gibi biliyorum, yine gelecek
18:47 Akaryakıta yapılan ÖTV zammıyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama
18:43 Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan zam açıklaması: Akaryakıt ürünlerindeki ÖTV iki sebeple artırılmıştır
18:16 Doğal gaza yüzde 224 zam iddiası gerçek dışı çıktı
18:12 Doğal gaza yüzde 224 zam mı geldi? Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama var: İddia doğru değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2023 20:51:09. #1.11#
SON DAKİKA: Silivri'de Suriyeli 3 kardeş sulama göletinde kayboldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement