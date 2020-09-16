SİLİVRİ'DE SÜRÜCÜSÜ FENALAŞAN MİDİBÜSÜN ARAÇLARA ÇARPMA ANI KAMERADA - Son Dakika

Silivri'de sürücüsünün bilinmeyen nedenle fenalaşmasıyla kontrolden çıkan servis midibüsü park halindeki araçlara çarparak durdu. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, dün saat 07.00 sıralarında Vakkas Köprüsü'nde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyondayken fenalaşması sonucu kontrolden çıkan servis midibüsü park halindeki araçlara çarptıktan sonra durabildi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Fenalaşan minibüs sürücüsü ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.