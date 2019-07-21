Silivri'de tadilat yapılan evin çatı katı alev alev yandı
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Silivri'de çatısında tadilat yapılan evde çıkan yangın paniğe yol açtı.
Silivri Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 05:20 Kaynak: İHA
'de çatısında tadilat yapılan evde çıkan yangın paniğe yol açtı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın, Silivri Büyükkılıçlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tadilat yapılan bir evine çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek evin üst katını sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, evin üst katı tamamen yandı. Polis
, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.
(Yusuf Eker/İHA)
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