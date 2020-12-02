Silivri'de takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Silivri'de takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
02.12.2020 21:38
SİLİVRİ'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak tarlada taklalar attı.
SİLİVRİ'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak tarlada taklalar attı. Kazada sürücü yaralandı.
Kaza, D-100 Karayolu cezaevi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Silivri yönüne seyir halindeki 80 HE 962 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak tarlada taklalar attı. Yaralı sürücü kendi imkanlarıyla bulunduğu yerden çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. Kaza sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi.
- İstanbul
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