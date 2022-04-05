SİLİVRİ'DE TANKER DEVRİLDİ ŞOFÖR AĞIR YARALI - Son Dakika
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SİLİVRİ'DE TANKER DEVRİLDİ ŞOFÖR AĞIR YARALI

05.04.2022 20:15
SİLİVRİ'DE TANKER DEVRİLDİ ŞOFÖR AĞIR YARALI

Silivri'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tanker yoldan çıkarak devrildi.

Silivri'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tanker yoldan çıkarak devrildi. Kazada araçta sıkışan şoför ağır yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında TEM Otoyolu Kınalı mevkiinde yaşandı. Henüz Bilinmeyen bir sebeple sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 35 AG 1142 plakalı tanker yoldan çıkarak devrildi. Kazada şoför araçta sıkışarak ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı sürücü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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TEM Otoyolu, Kınalı, Tanker, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SİLİVRİ'DE TANKER DEVRİLDİ ŞOFÖR AĞIR YARALI - Son Dakika


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